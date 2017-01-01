Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам

Американский лидер против того, чтобы в армии США были люди, которые не могут принять свой гендерный статус.

Трамп против службы в армии некоторых трансгендеров Getty Images



Администрация американского президента Дональда Трампа попросила Верховный суд США пересмотреть решение нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

24 марта Трамп подписал меморандум, запрещающий трансгендерам служить в армии. По данным агентства, позднее нижестоящие судебные инстанции заблокировали документ.

Президент США выступал за запрет на службу в армии трансгендерам, страдающим гендерной дисфорией – состоянием, при котором человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.

Напомним, ранее в Нидерландах выдали первый паспорт, в котором указан нейтральный пол. Конституционный суд Австрии также постановил, что власти должны позволять гражданам указывать в документах третий пол.

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