Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit

Премьер-министр Испании Педро Санчес пригрозил, что его страна заблокирует соглашение по выходу Великобритании из ЕС.



Саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Испания и Великобритания не заключат сделку по Гибралтару. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в эфире телеканала 24Н.



Данное заявление он сделал во время пресс-конференции во время своего официального визита в столицу Кубы Гавану.



"Если не будет сделки, то очевидно, что саммит Евросоюза, скорее всего, не состоится", – заявил Санчес.