Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit
Премьер-министр Испании Педро Санчес пригрозил, что его страна заблокирует соглашение по выходу Великобритании из ЕС.
Саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Испания и Великобритания не заключат сделку по Гибралтару. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в эфире телеканала 24Н.
Данное заявление он сделал во время пресс-конференции во время своего официального визита в столицу Кубы Гавану.
"Если не будет сделки, то очевидно, что саммит Евросоюза, скорее всего, не состоится", – заявил Санчес.
Гибралтар – британское владение на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания.
Напомним, власти Испании и Великобритании не могли согласовать свои позиции относительно Brexit.
Ранее Санчес предупредил, что Испания заблокирует сделку по выходу Британии из ЕС, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара.
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