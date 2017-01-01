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В Молдове отменили день тишины перед выборами

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Единственное место, где агитация в день выборов будет запрещена, это территория избирательного участка.
Депутаты парламента Молдовы проголосовали за отмену дня тишины
Депутаты парламента Молдовы проголосовали за отмену дня тишины
Sputnik Молдова

Парламент Молдовы утвердил поправки в кодексе о выборах, согласно которым отныне будет разрешена агитация как в День тишины накануне выборов, так и в день голосования, сообщает Укринформ.
 
За внесение поправок проголосовали 53 депутата от правящей коалиции во главе с Демократической партией.
 
Теперь в Молдове агитация в День тишины и в день голосования будет запрещена только на территории избирательных участков. Аналогичные правила будут действовать и во время проведения всенародных референдумов.
 
Агитация на территории избирательных участков будет наказываться штрафами, максимальный размер которых составит около 90 долларов (для физических лиц) и 145 долларов (для юридических лиц и кандидатов в депутаты).

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Теги: Выборы, Молдова, агитация, предвыборная агитация, день тишины
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Источник: korrespondent.net

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