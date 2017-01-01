В Китае прогремел взрыв на заводе: есть жертвы

Два человека погибли, еще 24 пострадали в результате взрыва в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

В Китае произошел взрыв на заводе cgtn.com



В китайской провинции Цзилинь в результате взрыва на машиностроительном заводе погибли два человека, сообщают зарубежные СМИ.



Отмечается, что при взрыве также пострадали около 24 человек.



Инцидент произошел в уезде Дунфэн в ночь на субботу, 24 ноября. Взрыв прогремел на территории одного из объектов компании по производству механического оборудования.

В результате началось возгорание. В настоящее время на месте ЧП работают более 220 спасателей.

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