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В Китае прогремел взрыв на заводе: есть жертвы

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Два человека погибли, еще 24 пострадали в результате взрыва в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.
В Китае произошел взрыв на заводе
В Китае произошел взрыв на заводе
cgtn.com

В китайской провинции Цзилинь в результате взрыва на машиностроительном заводе погибли два человека, сообщают зарубежные СМИ.
 
Отмечается, что при взрыве также пострадали около 24 человек.
 
Инцидент произошел в уезде Дунфэн в ночь на субботу, 24 ноября. Взрыв прогремел на территории одного из объектов компании по производству механического оборудования.
 
В результате началось возгорание. В настоящее время на месте ЧП работают более 220 спасателей.
 
Напомним, ранее на заводе пиротехники в Италии произошел взрыв, в результате один человек погиб и еще двое пострадали. А в России произошел крупный пожар на предприятии, которое занимается производством жидкости для розжига. 

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Теги: смерть, Китай, завод, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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