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В США назвали причину лесных пожаров и ураганов

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Власти США убеждены, что в настоящее время на территории Соединенных Штатов ощущаются последствия изменения климата.
В Калифорнии бушуют лесные пожары
В Калифорнии бушуют лесные пожары
ABC


Американские власти убеждены, что на территории США ощущаются последствия изменения климата. Об этом говорится в распространенном Белым домом докладе по данной проблеме.

Документ подготовлен специалистами правительственных агентств, которые считают, что в стране по этой причине участились природные пожары и ураганы.

"Потепление, которое наблюдается за последнее столетие, можно объяснить лишь влиянием деятельности человека", – говорится в документе.

Напомним, число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии достигло 84 человек. Во время визита в Калифорнию Трамп сравнил стихийное бедствие с "монстром".

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Теги: США, лесной пожар, изменение климата, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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