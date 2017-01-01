Совбез ООН предоставил Южной Корее исключение по санкциям против КНДР

Исключение было предоставлено в рамках проекта по соединению железных дорог Сеула и Пхеньяна.

Южная Корея получила исключение по санкция против КНДР



Совет Безопасности ООН предоставил Южной Корее исключение по некоторым санкциям в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.

По данным агентства, исключение было предоставлено в рамках проекта по соединению железных дорог Сеула и Пхеньяна.

Южной Корее также разрешили доставить ряд материалов на территорию КНДР для проведения оценки состояния железных дорог.

Напомним, в сентябре впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР. По итогам переговоров в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласовали шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

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