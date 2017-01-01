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В Японии произошло сильное землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,2 находился на глубине более 46 километров в 36 км от населенного пункта Намиэ.
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение
Getty Images


Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 46 километров в 36 км к северо-западу от населенного пункта Намиэ.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение.

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Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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