В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 находился на глубине более 46 километров в 36 км от населенного пункта Намиэ.



Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 46 километров в 36 км к северо-западу от населенного пункта Намиэ.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet