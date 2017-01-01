Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США двух человек застрелили у магазина

Комментариев: 0
Еще двух пострадавших госпитализировали. Причина стрельбы и личность нападавшего не уточняется.

В результате стрельбы у магазина в округе Майами-Дейд американского штата Флорида два человека погибли, еще двое пострадали, сообщает издание Miami Herald.

Читай также: В США назвали причину лесных пожаров и ураганов

Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 ноября, раненых госпитализировали. Причина стрельбы и личность нападавшего не уточняется.

В свою очередь местный телеканал WSVN сообщает, что среди погибших - мужчина и женщина, состояние пострадавших неизвестно.

В США двух человек застрелили у магазина
0:00 / 00:13

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в День благодарения в городе Форт-Уэйн в штате Индиана погибли три человека.

В этот же день в торговом центре американского города Гувер (штат Алабама) несколько человек получили ранения в результате стрельбы.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Флорида, магазины, стрельба, черная пятница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь