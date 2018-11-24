В США двух человек застрелили у магазина
В результате стрельбы у магазина в округе Майами-Дейд американского штата Флорида два человека погибли, еще двое пострадали, сообщает издание Miami Herald.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 ноября, раненых госпитализировали. Причина стрельбы и личность нападавшего не уточняется.
В свою очередь местный телеканал WSVN сообщает, что среди погибших - мужчина и женщина, состояние пострадавших неизвестно.
#Now: grieving loved ones leaning on @MiamiDadePD after a fatal shooting on NW 27th Ave and 58th Street. #Miami Dade Fire rescue said several were shot. @wsvn #7News pic.twitter.com/9ye7d2LOm6— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) November 24, 2018
Ранее сообщалос, что в результате стрельбы в День благодарения в городе Форт-Уэйн в штате Индиана погибли три человека.
В этот же день в торговом центре американского города Гувер (штат Алабама) несколько человек получили ранения в результате стрельбы.
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