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В США задержан брат президента Гондураса

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Задержанный мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков, пишут СМИ в Гондурасе.
Брата президента Гондураса подозревают в наркоторговле в СЩА
Брата президента Гондураса подозревают в наркоторговле в СЩА
Ocastellanos99
В США задержали брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса. Об этом сообщает Эхо Москвы.
 

"Сегодня гражданин Гондураса Хуан Антонио Эрнандес, брат нынешнего президента республики Гондурас, был арестован в городе Майами, США. В его случае, как и в случае с любым другим гондурасцем, президент и его правительство поддерживают позицию, согласно которой каждое лицо несет ответственность за свои действия, и ни в коем случае эта ответственность не может быть перенесена на других", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента Гондураса.

В документе также отмечается, что "правительство республики Гондурас вновь заявляет о своем обязательстве предоставлять все возможности для проведения расследований органами безопасности и правосудия с абсолютной открытостью и неограниченным соблюдением закона, как это было сделано во всех случаях".

Причина ареста брата президента не указана, однако местные СМИ отмечают, что задержанный мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

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Теги: США, президент, родственники, Гондурас, задержание
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Источник: korrespondent.net

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