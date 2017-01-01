В Индии автобус упал в воду, погибли 25 человек

Местные жители пытались вытащить автобус из воды.

По меньшей мере 25 человек утонули в пассажирском автобусе, который упал в канал в южном индийском штате Карнатака. Как сообщает телеканал NDTV, среди погибших пятеро детей.

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По версии полиции, водитель не справился с управлением, из-за чего машина повалилась на бок и рухнула в идущий вдоль дороги канал. Выбраться из автобуса самостоятельно удалось не всем пассажирам. На помощь им пришли местные жители. Некоторые пытались с помощью веревок вытащить транспортное средство из воды, а другие тем временем спасали людей.

Всего в автобусе находилось 30-35 пассажиров. Нескольких человек удалось спасти, 25 человек погибли. Их тела уже достали из транспортного средства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу в ДТП погибла половина футбольной команды.