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Беспорядки во Франции: власти обвинили Ле Пен

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Марин Ле Пен считает, что нынешнее правительство Франции пытается сделать ее "козлом отпущения".
Марин Ле Пен опровергла обвинения главы МВД
Марин Ле Пен опровергла обвинения главы МВД

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер обвинил в столкновениях между протестующими и полицией в Париже на лидера ультраправых Марин Ле Пен.

Об этом сообщает AFP в субботу, 24 ноября.

По словам министра, полиция столкнулась с мятежными группами, которые, в частности, отреагировали на призыв Ле Пен "и хотели напасть на учреждения страны так же, как они хотят атаковать законодателей".

В свою очередь Марин Ле Пен отвергла обвинения МВД, заявив, что она никогда не призывала к насилию. По ее словам, правительство пытается сделать ее "козлом отпущения".

Французские СМИ сообщают, что в акциях протеста против повышения цен на топливо во участвовали более 80 тысяч человек. Более 30 человек были задержаны, в том числе, 18 – в Париже. В ходе демонстраций восемь человек, включая двух полицейских.

В Париже полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, которые пытались прорваться через оцепление по направлению к Елисейскому дворцу.

Из-за протестов были закрыты семь центральных станций метро и одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня.

Напомним, акции протеста во Франции связаны с ростом цен на бензин и увеличением налогов. За последний год цены на бензин в стране выросли на 10-15%. Президент Эммануэль Макрон настаивает на повышении налогов на топливо.

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Теги: Франция, протесты, Париж, протест, акции протеста, Марин Ле Пен
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Источник: korrespondent.net

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АЖУР    24.11.2018, 21:30
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АЖУР
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