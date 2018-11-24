Беспорядки во Франции: власти обвинили Ле Пен

Марин Ле Пен считает, что нынешнее правительство Франции пытается сделать ее "козлом отпущения".

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер обвинил в столкновениях между протестующими и полицией в Париже на лидера ультраправых Марин Ле Пен.

Об этом сообщает AFP в субботу, 24 ноября.

По словам министра, полиция столкнулась с мятежными группами, которые, в частности, отреагировали на призыв Ле Пен "и хотели напасть на учреждения страны так же, как они хотят атаковать законодателей".

В свою очередь Марин Ле Пен отвергла обвинения МВД, заявив, что она никогда не призывала к насилию. По ее словам, правительство пытается сделать ее "козлом отпущения".

Французские СМИ сообщают, что в акциях протеста против повышения цен на топливо во участвовали более 80 тысяч человек. Более 30 человек были задержаны, в том числе, 18 – в Париже. В ходе демонстраций восемь человек, включая двух полицейских.

В Париже полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, которые пытались прорваться через оцепление по направлению к Елисейскому дворцу.

Из-за протестов были закрыты семь центральных станций метро и одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня.

Напомним, акции протеста во Франции связаны с ростом цен на бензин и увеличением налогов. За последний год цены на бензин в стране выросли на 10-15%. Президент Эммануэль Макрон настаивает на повышении налогов на топливо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet