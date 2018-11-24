На Тайване провалился референдум за легализацию гей-браков

Браки между лицами одного пола поддержали только три миллиона человек. Теперь власти примут правовую норму, регулирующую права участников однополых партнерств.

Большинство жителей Тайваня высказались на референдуме против гомосексуальных браков. Более семи миллионов участников плебисцита, прошедшего в субботу, 24 ноября, выступили за то, чтобы брак заключался только между мужчиной и женщиной.

Согласно предварительным результатам, более шести миллионов тайваньцев согласились с тем, что однополые партнерства должны получить особые права. Браки между лицами одного пола поддержали только три миллиона участников референдума.

В мае 2017 года Тайвань стал первым государством в Азии, где Конституционный суд разрешил легализовать однополые браки. Соответствующий закон должен был вступить в силу через два года. Однако под давлением противников легитимизации гей-союзов власти согласились провести референдум по поводу поправок к закону. Ожидается, что после плебисцита будет принята правовая норма, регулирующая права участников однополых партнерств.

Напомним, в октябре 2018 года в Румынии из-за низкой явки провалился референдум о внесении поправки, определяющую брак как союз между мужчиной и женщиной, в конституцию страны.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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