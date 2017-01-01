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В Сирии состоялся обмен пленными

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Обмен производился в присутствии иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца.

В Сирии в районе населенного пункта Тадэф (в 35 километрах к северо-востоку от Алеппо) состоялся обмен пленными между представителями вооруженной оппозиции и правительственными силами.

Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 24 ноября, со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Соломатина.

По его словам, обмен в формате 10 на 10 человек организован с участием представителей Минобороны России в рабочей группе по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести лиц, действующей в рамках Астанинского формата.

"Обмен производился в присутствии иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца", – сказал Соломатин.

Ранее в ноябре сообщалось, что силы Башара Асада понесли потери в провинции Латакия. В результате обстрела населенного пункта Сафсара погибло 18 военнослужащих и еще один был ранен.

Также стало известно, что армия США намерена разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции. Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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Теги: Сирия, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, Сирийские боевики, Пленные, обмен пленными, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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