Туск назвал песню-девиз Brexit

Песня британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends (Друзья останутся друзьями) является девизом выхода Великобритании из ЕС.



Глава Европейского Cовета Дональд Туск назвал девизом внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября песню британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends (Друзья останутся друзьями).



"В качестве завтрашнего девиза – слова ушедшего из жизни ровно 27 лет назад Фредди Меркьюри: "Друзья останутся друзьями до самого конца", – написал Туск в Twitter.



В субботу, 24 ноября, стало известно, что Испания достигла соглашения по Гибралтару , и потому снимет вето на соглашение по Brexit на заседании Совета ЕС 25 ноября.

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