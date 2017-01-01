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Туск назвал песню-девиз Brexit

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Песня британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends (Друзья останутся друзьями) является девизом выхода Великобритании из ЕС.
Глава Евросовета Туск назвал песню-девиз Brexit
Глава Евросовета Туск назвал песню-девиз Brexit

Глава Европейского Cовета Дональд Туск назвал девизом внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября песню британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends (Друзья останутся друзьями)
 
"В качестве завтрашнего девиза – слова ушедшего из жизни ровно 27 лет назад Фредди Меркьюри: "Друзья останутся друзьями до самого конца", – написал Туск в Twitter. 
 
Ранее Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара – британского владения на Пиренейском полуострове, на которое претендует Мадрид.
 
В субботу, 24 ноября, стало известно, что Испания достигла соглашения по Гибралтару, и потому снимет вето на соглашение по Brexit на заседании Совета ЕС 25 ноября.

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Теги: Туск, песня, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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