Караваны мигрантов: Мексика согласилась на предложение США

Желающие попасть в США через южную границу мигранты из Центральной и Южной Америки будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища.

В США через территорию Мексики движутся караваны мигрантов



Власти Мексики приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа по вопросам мигрантов, сообщает издание

Власти Мексики приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа по вопросам мигрантов, сообщает издание The Washington Post

Cогласно так называемому предложению "Остаться в Мексике" желающие попасть в США через южную границу мигранты из Центральной и Южной Америки будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища.



На данный момент никакого официального соглашения не подписано. Многие детали будут обсуждаться.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если американская администрация придет к выводу, что потерян контроль над потоком мигрантов.



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