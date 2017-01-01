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Караваны мигрантов: Мексика согласилась на предложение США

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Желающие попасть в США через южную границу мигранты из Центральной и Южной Америки будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища.
В США через территорию Мексики движутся караваны мигрантов
В США через территорию Мексики движутся караваны мигрантов

Власти Мексики приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа по вопросам мигрантов, сообщает издание The Washington Post
 
Cогласно так называемому предложению "Остаться в Мексике" желающие попасть в США через южную границу мигранты из Центральной и Южной Америки будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища.
 
На данный момент никакого официального соглашения не подписано. Многие детали будут обсуждаться. 
 
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если американская администрация придет к выводу, что потерян контроль над потоком мигрантов.
 
Напомним, к США движутся караваны мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки. 9 ноября Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Кроме того, на границу двух стран были отправлены около 6000 военных для поддержки пограничников.

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Теги: США, Мексика, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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