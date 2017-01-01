Копы в США по ошибке застрелили невиновного человека в ТЦ

Правоохранители приняли молодого человека за виновника стрельбы в торговом центре в городе Гувер штата Алабама.



Полицейские по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, приняв его за виновника конфликта в одном из торговых центров в штате Алабама, передает

Полицейские по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, приняв его за виновника конфликта в одном из торговых центров в штате Алабама, передает CNN

Инцидент произошел во время распродажи "черная пятница" в городе Гувер. В результате стрельбы были ранены два подростка 12 и 18 лет.



Прибывшие на место происшествия стражи порядка застрелили одного из стрелявших. Однако позже выяснилось, что правоохранителями был убит невиновный покупатель, а настоящему злоумышленнику удалось скрыться. Нападавшего разыскивают.



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