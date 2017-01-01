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В результате оползня в Эквадоре погибли девять человек

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Еще восемь человек пострадали при сходе оползня. Кроме того, четыре человека числятся пропавшими без вести.
Оползень сошел в Эквадоре
Оползень сошел в Эквадоре
larepublica.ec


Девять человек погибли в результате оползня в эквадорской провинции Морона-Сантьяго, сообщает La Republica.

Кроме того, при сходе оползня также пострадали восемь человек. Четыре человека числятся пропавшими без вести.

Оползень разрушил около пяти домов.

Напомним, ранее в бразильском муниципалитете Нитерой штата Рио-де-Жанейро при сходе оползня погибло не менее 14 человек, среди которых было несколько детей. В результате оползней во Вьетнаме погибли 13 человек.

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Теги: Эквадор, жертвы, оползень
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Источник: korrespondent.net

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