В результате оползня в Эквадоре погибли девять человек
Еще восемь человек пострадали при сходе оползня. Кроме того, четыре человека числятся пропавшими без вести.
Девять человек погибли в результате оползня в эквадорской провинции Морона-Сантьяго, сообщает La Republica.
Кроме того, при сходе оползня также пострадали восемь человек. Четыре человека числятся пропавшими без вести.
Оползень разрушил около пяти домов.
Напомним, ранее в бразильском муниципалитете Нитерой штата Рио-де-Жанейро при сходе оползня погибло не менее 14 человек, среди которых было несколько детей. В результате оползней во Вьетнаме погибли 13 человек.
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