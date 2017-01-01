Стало известно, сколько денег потратили американцы в "черную пятницу"
В "черную пятницу" жители Соединенных Штатов Америки потратили на покупки в интернет-магазинах 6,22 млрд долларов.
Американцы потратили 6,22 миллиарда долларов на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу", сообщает CNBC.
По данным телеканала, это на 23,6% больше показателей 2017 года.
В этом году 33,5% от всей выручки было получено в результате покупок с мобильных устройств.
При этом данных по выручке магазинов, которые жители США посещали лично, пока нет.
Напомним, в США в "черную пятницу" произошло несколько инцидентов со стрельбой. В Киеве в "черную пятницу" из салона угнали Tesla Model X.
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