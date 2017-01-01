В Мексике опровергли информацию о сделке с США по мигрантам
Будущая глава МВД страны заявила, подобные договоренности не могут заключаться до формирования нового правительства.
Будущая глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что команда избранного президента страны не заключала никаких договоренностей с США по проблеме мигрантов. Об этом сообщает Televisa.
"Мы не можем заключать никаких договоренностей, потому что мы не правительство", – сказала она.
По словам Кордеро, новое правительство приступит к работе после инаугурации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Она также не исключила более активного сотрудничества между Мексикой и США в будущем.
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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мексика договорилась с США по мигрантам.
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