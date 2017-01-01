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В Мексике опровергли информацию о сделке с США по мигрантам

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Будущая глава МВД страны заявила, подобные договоренности не могут заключаться до формирования нового правительства.
Лагерь мигрантов в Мексике
Лагерь мигрантов в Мексике

Будущая глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что команда избранного президента страны не заключала никаких договоренностей с США по проблеме мигрантов. Об этом сообщает Televisa.
 
"Мы не можем заключать никаких договоренностей, потому что мы не правительство", – сказала она.
 
По словам Кордеро, новое правительство приступит к работе после инаугурации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Она также не исключила более активного сотрудничества между Мексикой и США в будущем.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мексика договорилась с США по мигрантам.

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Теги: США, Мексика, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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