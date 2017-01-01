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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

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В Соединенные Штаты Америки пустят только тех мигрантов, которые имеют право на получение статуса беженца.
Караван мигрантов движется к границе США
Караван мигрантов движется к границе США


Президент США Дональд Трамп в Twitterпригрозил закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегалами.

По его словам, США готовы закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо.

Он также добавил, что ситуация с нелегальными мигрантами на американо-мексиканской границе очень опасна.

Трамп подчеркнул, что в США пустят только тех мигрантов, которые имеют право на получение статуса беженца.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мексика договорилась с США по мигрантам. Однако в Мексике опровергли эту информацию.

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Теги: США, граница, Трамп, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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