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У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

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Пострадавших и разрушений в результате землетрясения магнитудой 5,8 нет. Угроза цунами не объявлялась.
Сильное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
Сильное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
Flickr/ Matt Katzenberger


У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 261 км к северо-востоку от населенного пункта Ривертон.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Мощное землетрясение произошло в Северном Ледовитом океане

Напомним, 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине.

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Теги: Землетрясения, Новая Зеландия, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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