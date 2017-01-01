У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения магнитудой 5,8 нет. Угроза цунами не объявлялась.
У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 261 км к северо-востоку от населенного пункта Ривертон.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Мощное землетрясение произошло в Северном Ледовитом океане
Напомним, 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент