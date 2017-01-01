Гибралтар заявили о сохранении суверенитета Британии

В Гибралтаре считают, что власти Испании "следуют политике диктаторов", пытаясь получить контроль над полуостровом.



Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что Великобритания сохранит суверенитет над полуостровом, сообщают зарубежные СМИ.

По его словам, Лондон ведет переговоры с ЕС об условиях Brexit от имени всей "британской семьи".

Он также добавил, что Гибралтар не заинтересован в каком-либо ослаблении суверенитета.

Пикардо подчеркнул, что власти Испании "следуют политике диктаторов", пытаясь получить контроль над Гибралтаром.

Напомним, ранее Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара – британского владения на Пиренейском полуострове, на которое претендует Мадрид.

В субботу, 24 ноября, стало известно, что Испания достигла соглашения по Гибралтару, и потому снимет вето на соглашение по Brexit на заседании Совета ЕС 25 ноября.

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