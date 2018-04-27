Стало известно о несостоявшемся 40 лет назад саммите США и КНДР

США пытались организовать в 1979 году секретный саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.



США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на рассекреченные дипломатические документы.

Целью Вашингтона являлось снижение напряженности между государствами в условиях холодной войны. Президент США Джимми Картер (1977–1981 годы) планировал провести трехсторонние переговоры. Консультации должны были пройти в Индонезии, так как каждая из сторон имеет там официальное представительство.

Также Вашингтон планировал пригласить на переговоры Китай. Однако Картеру не удалось убедить КНДР.

Напомним, первые за более чем 10 лет переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи состоялись 27 апреля. Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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