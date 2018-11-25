Количество задержанных во Франции достигло 130

В стране прошло свыше 1600 манифестаций недовольных повышением цен на бензин. Демонстранты начали строить в Париже баррикады.

В ходе протестов во Франции правоохранители задержали около 130 человек. Такие данные со ссылкой на МВД страны приводит телеканал BFM, сообщает в воскресенье, 25 ноября, Эхо Москвы.

Отмечается, что только в Париже задержали более 40 человек.

Всего по стране прошло свыше 1600 манифестаций недовольных повышением цен на бензин. Максимальное число участников акций на этой неделе было зарегистрировано около 17 часов — более 100 тысяч человек.

В субботу демонстранты начали строить в Париже баррикады, ломая автобусные остановки и разбивая витрины магазинов. Полиция отвечала на это слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, оттесняя протестующих от правительственных зданий.

Также сообщалось, что в Париже полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, которые пытались прорваться через оцепление по направлению к Елисейскому дворцу.

Напомним, акции протеста во Франции связаны с ростом цен на бензин и увеличением налогов. За последний год цены на бензин в стране выросли на 10-15%. Президент Эммануэль Макрон настаивает на повышении налогов на топливо.

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