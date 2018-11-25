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ООН просит надеть оранжевое в знак протеста против насилия над женщинами

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Организация объединенных наций предложила правительствам и международным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблеме насилия над женщинами.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь внимание к проблеме гендерного насилия
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь внимание к проблеме гендерного насилия
un.org

В воскресенье, 25 ноября, в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, провозглашенный Генассамлеей ООН, сообщает Укринформ.

Сегодня ООН предлагает одеть одежду или аксессуары оранжевого цвета, чтобы выразить солидарность с движением во имя будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек.

Во многих городах мира пройдут соответствующие мероприятия, а знаменитые здания будут подсвечены оранжевым цветом.

Отмечается, что дата 25 ноября была провозглашена в 1999 году в память о сестрах Мирабаль – политических активистках, которых в 1960 году по приказу диктатора Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо тайная полиция забила палками насмерть.

В ООН отмечают, что женщины и девочки подвергаются насилию как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов – со стороны государства, общества, родственников. Насилие в отношении женщин не ограничено рамками какой-либо конкретной политической или экономической системы. Оно существует в любой стране, не признает границ материального благосостояния, расы и культуры.

Ранее в ООН сообщали, что каждая третья женщина в мире сталкивается с насилием.

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Теги: ООН, женщины, Генассамблея ООН, насилие, гендерное равенство, домашнее насилие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Люблю_Украину    25.11.2018, 11:14
Оценка:  +1
Люблю_Украину
ТАК, Ющенко!
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