Лидеры ЕС одобрили соглашение по Brexit

Соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.

В Брюсселе на саммите 27 государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом в Twitter сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25 ноября 2018 г.

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“27 государств-членов ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией“, - написал Туск.

После одобрения пакета документов о Brexit лидеры встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы проинформировать ее о своем решении.

Соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.

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Как сообщает Associated Press, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решение глав ЕС “это лучшая сделка. Европейский союз не изменит свою позицию“.

Журналистам он сказал, что сегодня “не время веселья и праздников“ и это “большая трагедия“.

Ранее, Тереза Мэй накануне саммита глав стран ЕС относительно Brexit написала жителям Великобритании открытое письмо. В письме Мэй пишет, что выход Великобритании из состава Евросоюза отвечает интересам большинства граждан страны.