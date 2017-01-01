В Швейцарии провалились два референдума

Швейцарцы не поддержали инициативу, согласно которой национальному праву предлагалось придать больший вес, чем международному.

В Швейцарии фермерам отказали в специальных субсидиях для коров АИФ

В Швейцарии, в воскресенье, 25 ноября, прошло сразу два референдума.

Один из них касался так называемой "Инициативы по самоопределению", которая ставит под угрозу международные обязательства Швейцарии.

Инициатива предлагает предоставлять результатам референдумов больший вес, чем международным обязательствам страны.

Предложение выдвинула правопопулистская Швейцарская народная партия, которая недовольна тем, что Верховный суд Швейцарии подверг сомнению некоторые из ее последних инициатив, ссылаясь в своих решениях на международное право.

В Швейцарии опасались, если инициатива популистов будет реализована, то страна могла бы денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. А это не только лишило бы швейцарцев доступа к Европейскому суду по правам человека, но и создало бы кризис в отношениях с Евросоюзом.

В итоге, 66,4% тех, кто приняли участие в референдуме, не поддержали предложение народной партии, сообщает издание Neue Zurcher Zeitung , после подсчета голосов в 23 из 26 кантонов.

Также швейцарцы на референдуме в воскресенье не поддержали инициативу, которая предлагала начать выделение государственных субсидий фермерам, которые выращивают коров в естественный способ, не удаляя им рога.