РФ: Три судна Украины легли на обратный курс
Российские средства массовой информации сообщают, что "три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно". Об этом, в частности, в воскресенье, 25 ноября, пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Оба российских агентства не уточняют, о каких именно судах идет речь. При этом со ссылкой на ФСБ пишут о "неопровержимых доказательствах подготовки и проведения Киевом провокаций в черноморской акватории".
"Эти материалы вскоре будут преданы гласности", — приводят цитату ФСБ российские СМИ.
Отметим, что судна, которые, по данным украинского ВМС, российский спецназ захватил возле Керченского моста шли из Одессы в Мариуполь, а не из Бердяснка.
Напомним, у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля, двое моряков получили ранения.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".