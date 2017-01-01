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РФ: Три судна Украины легли на обратный курс

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Российские государственные информагентства со ссылкой на ФСБ заявляют, что "вышедшие из Бердянска украинские суда" легли на обратный курс.
Атака на украинский рейдовый буксир Яны Капу в Азовском море
Атака на украинский рейдовый буксир Яны Капу в Азовском море
russian.rt.com

Российские средства массовой информации сообщают, что "три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно". Об этом, в частности, в воскресенье, 25 ноября, пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Оба российских агентства не уточняют, о каких именно судах идет речь. При этом со ссылкой на ФСБ пишут о "неопровержимых доказательствах подготовки и проведения Киевом провокаций в черноморской акватории".

"Эти материалы вскоре будут преданы гласности", — приводят цитату  ФСБ российские СМИ.

Отметим, что судна, которые, по данным украинского ВМС, российский спецназ захватил возле Керченского моста шли из Одессы в Мариуполь, а не из Бердяснка.

Напомним, у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля, двое моряков получили ранения.

 
Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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Теги: конфликт, Украина-Россия, Керченский пролив, Азовское море
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Источник: korrespondent.net

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