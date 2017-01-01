РФ: Три судна Украины легли на обратный курс

Российские государственные информагентства со ссылкой на ФСБ заявляют, что "вышедшие из Бердянска украинские суда" легли на обратный курс.

Российские средства массовой информации сообщают, что "три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно". Об этом, в частности, в воскресенье, 25 ноября, пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Оба российских агентства не уточняют, о каких именно судах идет речь. При этом со ссылкой на ФСБ пишут о "неопровержимых доказательствах подготовки и проведения Киевом провокаций в черноморской акватории".

"Эти материалы вскоре будут преданы гласности", — приводят цитату ФСБ российские СМИ.

Отметим, что судна, которые, по данным украинского ВМС, российский спецназ захватил возле Керченского моста шли из Одессы в Мариуполь, а не из Бердяснка.

Напомним, у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля, двое моряков получили ранения.

Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.