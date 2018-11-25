В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины

В ФСБ России подтвердили, что задержали украинские корабля и применили для этого оружие. Также подтверждено, что при задержании получили ранения украинские моряки.

В Черном море задержаны три судна Военно-морских сил Украины, для их остановки применялось оружие. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу… осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ", - цитирует агентство ФСБ России.

По информации ФСБ, "с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие".

В результате все три судна ВМС Украины задержаны, уточняет ТАСС.

"Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь", - уточняет агентство со ссылкой на ФСБ, добавив, что угрозы их жизни нет.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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