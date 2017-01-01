В РФ заявили, что запросили срочное заседание СБ ООН по Азовскому морю

Ранее такое же заявление сделала Украина. Посол страны при ООН заявил, что Украина уже обратилась в ООН по тому же вопросу.

В РФ вслед за Украиной требуют срочное заседание Совбеза ООН facebook.com/navy.mil.gov.ua

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций Дмитрия Полянского.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности"", - сказал он.

По его словам, "заседание предварительно намечено на 19.00 по московскому времени" (11.00 в Нью Йорке).

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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