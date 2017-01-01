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Конфликт на Азове: Совбез ООН соберется 26 ноября

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Заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море должно состояться в понедельник в 18.00.
Совбез ООН соберется из-за ситуации в Азовском море
Совбез ООН соберется из-за ситуации в Азовском море
Getty Images

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила в Twitter, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море состоится в понедельник, 26 ноября. 

Хейли уточнила, что заседание должно состояться в 18.00 по киевскому времени.

"Официальное заседание Совета безопасности было объявлено на завтра в 11.00", - написала постпред США.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

На фоне обострения ситуации Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Позже с аналогичным предложением выступила Россия

Отметим, многие страны мира выразили беспокойство и осудили действия РФ в связи с событиями в районе Керченского моста.

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Теги: конфликт, Украина-Россия, Азовское море, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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