Конфликт на Азове: Совбез ООН соберется 26 ноября

Заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море должно состояться в понедельник в 18.00.

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила в Twitter, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море состоится в понедельник, 26 ноября.

Хейли уточнила, что заседание должно состояться в 18.00 по киевскому времени.

"Официальное заседание Совета безопасности было объявлено на завтра в 11.00", - написала постпред США.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn — Nikki Haley (@nikkihaley) 26 ноября 2018 г.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

На фоне обострения ситуации Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Позже с аналогичным предложением выступила Россия.

Отметим, многие страны мира выразили беспокойство и осудили действия РФ в связи с событиями в районе Керченского моста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet