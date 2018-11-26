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Границу США штурмовали мигранты из стран Центральной Америки

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Сотни людей атаковали заградительные сооружения на границе Мексики и США. Американские пограничники применили слезоточивый газ.
Границу США штурмовали мигранты из стран Центральной Америки
© EPA/UPG
Фото 1/9
  • Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
  • Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
  • Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
  • Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
  • Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
  • Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
  • Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
  • Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
  • Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
Границу США штурмовали мигранты из стран Центральной Америки
Мигранты пытались штурмовать заграждения на границе Мексики и США
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Минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли в воскресенье, 25 ноября, попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

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Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

 

 

 

 

Позднее активисты движения Cosecha, выступающего в поддержку мигрантов, выступили с утверждением, что из-за применения газа погибла маленькая девочка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем в министерстве внутренних дел Мексики уже заявили, что депортируют порядка 500 человек, которые “незаконно“ и “с применением силы“ пытались пересечь границу с США. 

Американские власти перекрыли КПП между Сан-Диего и Тихуаной, движение автомобилей также заблокировано в обе стороны.

 

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Ранее газета The Washington Post сообщила, что Мексика приняла предложение администрации Трампа, согласно которому желающие иммигрировать в США мексиканцы должны ожидать решения о предоставлении убежища на территории своей страны. Официально соглашение еще не подписано, детали будут обсуждаться, написало издание.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что США будут пропускать на свою территорию мексиканцев, только если их прошения об убежище в индивидуальном порядке будут одобрены судом. 

В Мексике позднее указали, что никаких договоренностей пока нет.

В мексиканском городе Тихуана на границе с США находятся около пяти тысяч мигрантов, в частности из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. По некоторым оценкам, еще около десяти тысяч человек находятся на пути в Тихуану, власти которой уже заявили о “гуманитарном кризисе“ в связи с наплывом беженцев.

 

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Теги: США, граница, видео, Мексика, фото, мигранты, атака
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Комментариев (1)
realМовчанюк    26.11.2018, 09:13
Оценка:  +4
realМовчанюк
В Штатах уже достаточно своей грязи и з Латинской Америки, они вынуждены защищать свою страну от цыганщины двадцать первого века...
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