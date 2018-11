Границу США штурмовали мигранты из стран Центральной Америки

Минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли в воскресенье, 25 ноября, попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

Hundreds of #migrants try to storm the #border. Expect significant US response #tijuana #Mexico #MigrantCaravan #sanysidro #donald pic.twitter.com/wqSherfqXx