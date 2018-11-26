Границу США штурмовали мигранты из стран Центральной Америки

Сотни людей атаковали заградительные сооружения на границе Мексики и США. Американские пограничники применили слезоточивый газ.

Минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли в воскресенье, 25 ноября, попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

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Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

Позднее активисты движения Cosecha, выступающего в поддержку мигрантов, выступили с утверждением, что из-за применения газа погибла маленькая девочка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем в министерстве внутренних дел Мексики уже заявили, что депортируют порядка 500 человек, которые “незаконно“ и “с применением силы“ пытались пересечь границу с США.

Американские власти перекрыли КПП между Сан-Диего и Тихуаной, движение автомобилей также заблокировано в обе стороны.

Читай также: Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой Ранее газета The Washington Post сообщила, что Мексика приняла предложение администрации Трампа, согласно которому желающие иммигрировать в США мексиканцы должны ожидать решения о предоставлении убежища на территории своей страны. Официально соглашение еще не подписано, детали будут обсуждаться, написало издание. Ранее газета The Washington Post сообщила, что Мексика приняла предложение администрации Трампа, согласно которому желающие иммигрировать в США мексиканцы должны ожидать решения о предоставлении убежища на территории своей страны. Официально соглашение еще не подписано, детали будут обсуждаться, написало издание.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что США будут пропускать на свою территорию мексиканцев, только если их прошения об убежище в индивидуальном порядке будут одобрены судом.

В Мексике позднее указали, что никаких договоренностей пока нет.

В мексиканском городе Тихуана на границе с США находятся около пяти тысяч мигрантов, в частности из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. По некоторым оценкам, еще около десяти тысяч человек находятся на пути в Тихуану, власти которой уже заявили о “гуманитарном кризисе“ в связи с наплывом беженцев.