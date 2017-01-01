Сотни людей атаковали заградительные сооружения на границе Мексики и США. Американские пограничники применили слезоточивый газ.

Минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли в воскресенье, 25 ноября, попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

Cмотрите фотогалерею: В Мексике мигранты штурмовали границу США

Позднее активисты движения Cosecha, выступающего в поддержку мигрантов, выступили с утверждением, что из-за применения газа погибла маленькая девочка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем в министерстве внутренних дел Мексики уже заявили, что депортируют порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.

Американские власти перекрыли КПП между Сан-Диего и Тихуаной, движение автомобилей также заблокировано в обе стороны.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Мексика приняла предложение администрации Трампа , согласно которому желающие иммигрировать в США мексиканцы должны ожидать решения о предоставлении убежища на территории своей страны. Официально соглашение еще не подписано, детали будут обсуждаться, написало издание.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что США будут пропускать на свою территорию мексиканцев, только если их прошения об убежище в индивидуальном порядке будут одобрены судом.

В Мексике позднее указали, что никаких договоренностей пока нет.

В мексиканском городе Тихуана на границе с США находятся около пяти тысяч мигрантов, в частности из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. По некоторым оценкам, еще около десяти тысяч человек находятся на пути в Тихуану, власти которой уже заявили о "гуманитарном кризисе" в связи с наплывом беженцев.

Источник: Русская служба DW

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