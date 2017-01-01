СБУ и армия приведены в полную боевую готовность

В Украине усилены контрразведывательные мероприятия для недопущения провокаций на территории страны.

Сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территорию Украины провокаций спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что по факту действий РФ в Керченском проливе следователи СБУ и военная прокуратура осуществляют неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по статье планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел перевело все свои подразделения на усиленный вариант несения службы.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна.

На фоне обострения ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президент Петр Порошенко одобрил предожение ввести военное положение в Украине.

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