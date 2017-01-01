В Новой Зеландии на берег выбросились около 150 дельфинов

Половина животных погибла к моменту обнаружения, остальных пришлось усыпить из-за малых шансов на спасение.

За минувшие выходные на берег острова Стьюарт в Новой Зеландии выбросились по меньшей мере 145 дельфинов-гринд. Об этом сообщает Radio New Zealand.

По информации радиостанции, вечером в субботу, 23 ноября, две стаи дельфинов выбросились на берег в южной части залива Мейсон в западной части острова.

К тому моменту, как их нашли, половина дельфинов уже погибла.

Остальных дельфинов усыпили. Представитель министерства по охране окружающей среды острова заявил, что вероятность спасения оставшихся дельфинов была крайне мала.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. Ученые до сих пор не нашли точного объяснения подобным явлениям.

Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.

В Крыму на берег выбросило десятки мертвых осетров и дельфинов

Напомним, в марте на юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов. Почти все животные погибли.

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