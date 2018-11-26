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Конфликт на Азове: Канада поддержала Украину

Комментариев: 1
Глава канадского МИД призвала Россию вернуть задержанные в Азовском море украинские корабли.
Глава МИД Канады Христя Фриланд осудила действия РФ в Азовском море
Глава МИД Канады Христя Фриланд осудила действия РФ в Азовском море

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава осуждает российскую агрессию против Украины в Керченском проливе и требует немедленно освободить захваченные украинские военные суда. Об этом в понедельник, 26 ноября, она написала Twitter.

"Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации", - подчеркнула Фриланд.

Она также отметила, что "Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины".

Ранее Киев выразил категорический протест Москве из-за нападения и захвата кораблей ВМС Украины в Азовском море.

Многие страны мира выразили беспокойство и осудили действия РФ в связи с событиями в районе Керченского моста.

В НАТО и ЕС сделали заявление по конфликту на Азове

Отметим, что в РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Теги: конфликт, Украина-Россия, Канада, корабли, Азовское море, Фриланд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
DrShook    26.11.2018, 07:15
Оценка:  +2
DrShook
Путин ничтожный клоун, его всерьез воспринимают только бомжи и такие же клоуны как он сам.
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