Конфликт на Азове: Канада поддержала Украину

Глава канадского МИД призвала Россию вернуть задержанные в Азовском море украинские корабли.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава осуждает российскую агрессию против Украины в Керченском проливе и требует немедленно освободить захваченные украинские военные суда. Об этом в понедельник, 26 ноября, она написала Twitter.

"Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации", - подчеркнула Фриланд.

Она также отметила, что "Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины".

Le Canada condamne l’agression russe contre l’#Ukraine dans le d'etroit de #Kertch. Nous demandons `a la #Russie de d'esamorcer imm'ediatement, lib'erer les navires captur'es & permettre la libert'e de passage. Le Canada est ind'efectible dans son soutien `a la souverainet'e de l'Ukraine. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 ноября 2018 г.

Ранее Киев выразил категорический протест Москве из-за нападения и захвата кораблей ВМС Украины в Азовском море.

Многие страны мира выразили беспокойство и осудили действия РФ в связи с событиями в районе Керченского моста.

В НАТО и ЕС сделали заявление по конфликту на Азове

Отметим, что в РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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