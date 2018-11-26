Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волкер отреагировал на события в Азовском море

Комментариев: 13
Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Россия атаковала и захватила корабли, но обвинила в провокации Украину.
Волкер прокомментировал атаку в Черном море
Волкер прокомментировал атаку в Черном море

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на инцидент в Черном море.

Читай также: СБУ и армия приведены в полную боевую готовность

“Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи, и затем обвинила Украину в провокации???“ – написал дипломат в микроблоге Twitter.

 
 

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава осуждает российскую агрессию против Украины в Керченском проливе и требует немедленно освободить захваченные украинские военные суда.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Курт Волкер, Азовское море, Керч, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    26.11.2018, 10:27
Оценка:  0
Колишній-східняк
Это примерно так:
- Россия захватила Крым, потому что иначе была бы резня.
- А почему же больше нигде резни не было.
- Так именно поэтому. Испугались...
ТрансДанс    26.11.2018, 10:26
Оценка:  0
ТрансДанс
путiн сосе конячю байбуру
ТрансДанс    26.11.2018, 10:25
Оценка:  +1
ТрансДанс
путiн обосцята мазафака
fkrfyfan    26.11.2018, 09:59
Оценка:  -4
fkrfyfan
Кто этот клоун?
ТрансДанс    26.11.2018, 10:19
Оценка:  +2
ТрансДанс
путiн дибiл
Peyot    26.11.2018, 10:19
Оценка:  +2
Peyot
это тот поранье который решает как глубоко и в какой позе США вам руским будет свои санкции засовывать!
BaltijasCels    26.11.2018, 09:57
Оценка:  -2
BaltijasCels
В Азовское море военные корабли Украины не зашли. Всё это произошло в терводах РФ в Чёрном море. Какова цель этого похода? Не розумiю...
Колишній-східняк    26.11.2018, 10:31
Оценка:  0
Колишній-східняк
Вони по Чорному морю йшли в Азовське. І мали на це повне право. А їм влаштували провокації. Навіть танкер поперек протоки поставили. А потім обстріляли... Та все ти розумієш...
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 09:36
Оценка:  -6
Зорян_и_Шкиряк
То есть, он просто прокомментировал ситуацию. Сразу видно - расстроен мужик! Переживает за Украину!
Myasnoy_Shwordc    26.11.2018, 09:35
Оценка:  +11
Myasnoy_Shwordc
Путин пытается встать с колен, но при этом не прекращает сосать! Путин, ты или сосать прекрати или с колен не вставай!
Зорян_и_Шкиряк    26.11.2018, 09:39
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
Моя Вас не понимать! Трах украинский моряки, отнимать украински корабль, стрелять пуф-пуф по украине. А украинский политик только посылать нота и голосить, жаловаться весь мир! Кто есть сосать в этой ситуация?
Peyot    26.11.2018, 09:52
Оценка:  -1
Peyot
вы руские уже заплатили за агресию в Крыму и на донбасе пенсионным и резервным фондами. Если бы маринонетка кермля трамп не поднял цены на нефть уже просто доплачивали бы в фонд войны... за те деньги что вы потратили на войну с нами могли себе крым на луне построить. сам подумай кто сосет.
Peyot    26.11.2018, 09:54
Оценка:  -2
Peyot
а у нас рост экономики даже при потере 16% на старте окупации. у нас востановленна полностью разрушеная вашим януковичем армия. и победы во всех междунароных судах против вас.
птицелов    26.11.2018, 09:55
Оценка:  0
птицелов
твоя сосать пирдеть и чмакать...так понимать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь