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Военный самолет США обследует акваторию Черного моря

Спецтема: Атака на Азовском море
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Самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V направился к побережью Крыма.
Самолет-разведчик США над акваторией Черного моря
Самолет-разведчик США над акваторией Черного моря
planeradar.ru

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря.

Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Украинский милитаристский портал.

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“В 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что по состоянию на 8:30 он находился в воздушном пространстве Болгарии.

По данным портала, самолет направляется к побережью аннексированного Крыма.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел перевело все свои подразделения на усиленный вариант несения службы.

Стоит отметить, Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. За основу самолета взят Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна, ранены шестеро украинских моряков. 

На фоне обострения ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: США, Крым, самолет, Черное море, ВВС США
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