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Встреча "нормандской четверки" состоится, несмотря на события в море

Комментариев: 1
Встреча политических директоров "нормандской четверки" в Берлине 26 ноября состоится в плановом режиме.
Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине 11 июня 2018 года
Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине 11 июня 2018 года

Политические директора "нормандской четверки" проведут в понедельник, 26 ноября, в Берлине встречу, несмотря на инцидент в Черном море. Об этом заявили журналистам в посольстве России в Германии, сообщает ТАСС.

"Да, встреча состоится в плановом режиме", - отметили в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным МИД ФРГ, которые приводит издание, политические директора обсудят минский процесс и миссию ООН на Донбассе.

Напомним, 26 ноября в Берлине состоится очередной раунд консультаций нормандской четверки на уровне политических директоров. Украину на консультациях будет представлять политический директор МИД Алексей Макеев.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна

На фоне обострения ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

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Теги: конфликт, Украина-Россия, Черное море, переговоры, встреча, донбасс, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Грибус    26.11.2018, 12:02
Оценка:  0
Грибус
Ну путин конечно феерический лошара. Ему санкции в рот, а оно на встречи. Уровень портовой проститутки
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