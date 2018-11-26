В Кремле прокомментировали инцидент на Азове

Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе в Кремле назвали "опасной провокацией Киева".

В Кремле отреагировали на инцидент с украинскими кораблями в Черном море Getty Images

В Кремле инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе назвали "опасной провокацией Киева". Об этом заявил в понедельник, 26 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Rg.ru.

"Речь идет об очень опасных провокациях, которые требуют особого внимания и особого рассмотрения", - прокомментировал конфликт Украины и РФ в Черном море Песков.

По его словам, на эту тему сейчас готовится развернутое заявление Министерства иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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