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В Кремле прокомментировали инцидент на Азове

Комментариев: 14
Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе в Кремле назвали "опасной провокацией Киева".
В Кремле отреагировали на инцидент с украинскими кораблями в Черном море
В Кремле отреагировали на инцидент с украинскими кораблями в Черном море
Getty Images

В Кремле инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе назвали "опасной провокацией Киева". Об этом заявил в понедельник, 26 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Rg.ru.

"Речь идет об очень опасных провокациях, которые требуют особого внимания и особого рассмотрения", - прокомментировал конфликт Украины и РФ в Черном море Песков.

По его словам, на эту тему сейчас готовится развернутое заявление Министерства иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабляВ результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Теги: конфликт, Черное море, Керченский пролив, комментарии, инцидент, Кремль, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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whitewo    26.11.2018, 13:29
Оценка:  0
whitewo
Троли они как коллекторы (недавно пересекался) - тоже все чисто человеческое приказало долго жить. Осталась только ненависть,чистая концентрированная ненависть, ненависть ко всем вокруг. Некоторые работают по принципу - главное деньги, а то такое.
Ivanez    26.11.2018, 13:24
Оценка:  +1
Ivanez
А как тогда война в Сирии называется?
Катилин    26.11.2018, 13:11
Оценка:  -4
Катилин
Именно поэтому Петя отправил корабли конкретно через туда, где он точно знал, что их не пропустят, и только из этой простой математики высчитывается для чего это нужно было Пете. Всё остальное - шелуха.
Alex_Shadow    26.11.2018, 13:23
Оценка:  +3
Alex_Shadow
Два месяца назад тем же курсом без проблем прошли другие военные корабли. Как объясните?
Alex_Shadow    26.11.2018, 13:25
Оценка:  +1
Alex_Shadow
Да, еще потрудитесь объяснить на основании чего в нейтральных водах задерживаются суда, несмотря на договор о свободном судоходстве.
Катилин    26.11.2018, 13:10
Оценка:  -1
Катилин
Петя просто понимает что рулить ему осталось недолго, и тем более его никто не перевыберет, а там глядишь и события переворота,14 вспомнят. Военное положение нужно как воздух, сколько бы не брехали что на выборы это не повлияет, но как бэ законодательство лежит в открытом доступе в гугале
Sinobi-life    26.11.2018, 13:11
Оценка:  +2
Sinobi-life
На смену заступил?Вашей педерации приготовится и смазаться вазеоином!!!
Катилин    26.11.2018, 13:12
Оценка:  -4
Катилин
Ай Гриша не заливай. Я не верю в тотальное отсутствие у тебя мозгов. Так быть не может.
Alex_Shadow    26.11.2018, 13:26
Оценка:  +1
Alex_Shadow
Катилин, если мозги есть, то должны знать:

1) Договор между Украиной и РФ по Азовскому морю предусматривает СВОБОДУ СУДОХОДСТВА для военных и некоммерческих судов.

2) Конвенция по морскому праву ЗАПРЕЩАЕТ препятствовать ТРАНЗИТНОМУ прохождению судов.
Жеральд    26.11.2018, 12:57
Оценка:  +1
Жеральд
Вова готов на третью мировую,лишь бы Украина омталась при рф.но он уже проиграл,бездарь.главное еще впереди.Крах,Карл,крах!
Кырмызы_вэ_бейаз    26.11.2018, 13:06
Оценка:  -2
Кырмызы_вэ_бейаз
Зачем Путину Украина, если, не дай Бог, начнется 3-я мировая война?
Американские ракеты будут сбиваться над территориями соседних государств, в том числе и Украины, значит мы рискуем превратиться в радиоактивную пустыню.
Включайте голову. 3-я мировая война никому не нужна.
Люблю_Украину    26.11.2018, 13:20
Оценка:  0
Люблю_Украину
Ты фантастику писать не пробовал? Когда РФ подняла цену на газ до 450 долларов и тем самым разорвала связь с украинскими олигархами которые наваривались на перепродаже газа и за это были лояльны к РФ вот тогда и стало понятно что РФ-ии Украина больше не нужна.
Люблю_Украину    26.11.2018, 13:23
Оценка:  0
Люблю_Украину
А дальше Запад принял управление и подгоняет теперь законодательство и тарифы под себя в том числе что бы контролировать трубу, от которой он пока еще сильно зависит. Надо трезво смотреть на вещи и видеть в череде тысяч событий несколько лежащих почти на поверхности. Качайте мышление уже)
Goga19041984    26.11.2018, 12:51
Оценка:  -2
Goga19041984
Петя готов положить и убить весь народ Украины ради своей власти и своего кармана, все сделано спецом, что бы ввести военное положение и выборов что бы не было и тогда у нас остается при власти "кровавый шоколадный кондитер".
Sinobi-life    26.11.2018, 13:10
Оценка:  +2
Sinobi-life
ПНХ кремлебот!!!
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