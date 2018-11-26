В Кремле прокомментировали инцидент на Азове
В Кремле инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе назвали "опасной провокацией Киева". Об этом заявил в понедельник, 26 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Rg.ru.
"Речь идет об очень опасных провокациях, которые требуют особого внимания и особого рассмотрения", - прокомментировал конфликт Украины и РФ в Черном море Песков.
По его словам, на эту тему сейчас готовится развернутое заявление Министерства иностранных дел России.
Ранее сообщалось, что вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.
ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
1) Договор между Украиной и РФ по Азовскому морю предусматривает СВОБОДУ СУДОХОДСТВА для военных и некоммерческих судов.
2) Конвенция по морскому праву ЗАПРЕЩАЕТ препятствовать ТРАНЗИТНОМУ прохождению судов.
Американские ракеты будут сбиваться над территориями соседних государств, в том числе и Украины, значит мы рискуем превратиться в радиоактивную пустыню.
Включайте голову. 3-я мировая война никому не нужна.