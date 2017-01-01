МИД РФ выразил протест действиям ВМС Украины

Действия украинских кораблей назвали спланированной провокацией, нацеленной на разжигание еще одного очага напряженности.

МИД РФ выступил с заявлением по поводу конфликта на Азове ru.wikipedia.org

Министерство иностранных дел России в понедельник, 26 ноября, заявило решительный протест в связи с действиями Украины в Керченском проливе 25 ноября, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что корабли военно-морских сил Украины нарушили правила мирного прохода в территориальных водах России.

"Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России", - сообщается на сайте министерства.

В МИД отметили, что требуют срочно созвать заседание Совета безопасности ООН для обсуждения морского инцидента.

Напомним, минувшей ночью глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet