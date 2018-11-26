Конфликт на Азове: Париж призвал проявить максимальную сдержанность

МИД Франции обвинил Россию в нарушении положений международного права в связи с аннексией Крыма РФ.

В МИД Франции отреагировали на ситуацию в Азовском море dpa

Во Франции выразили озабоченность в связи с захватом Россией украинских кораблей в Азовском море. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства по делам Европы и иностранных дел Франции в понедельник, 26 ноября.

"На основании известных нам фактов мы считаем, что ничто не оправдывает использование Россией силы… призываем Россию и Украину проявить максимальную сдержанность и предотвратить военную эскалацию ", - сказано в документе.

Кроме того, МИД Франции обвинил Россию в нарушении положений международного права в связи с аннексией Крыма РФ. Париж также потребовал "в кратчайшие сроки освободить украинских моряков и вернуть Украине задержанные суда".

"Меры проверки судов, введенные Россией весной 2018 года, сказываются на морских перевозках и работе украинских портов. Мы призываем Россию соблюдать принципы свободного прохода судов через Керченский пролив и навигации в акватории Азовского моря", – отметили во французском ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с действиями Украины в Керченском проливе 25 ноября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet