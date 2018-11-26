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Конфликт на Азове: Париж призвал проявить максимальную сдержанность

Комментариев: 3
МИД Франции обвинил Россию в нарушении положений международного права в связи с аннексией Крыма РФ.
В МИД Франции отреагировали на ситуацию в Азовском море
В МИД Франции отреагировали на ситуацию в Азовском море
dpa

Во Франции выразили озабоченность в связи с захватом Россией украинских кораблей в Азовском море. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства по делам Европы и иностранных дел Франции в понедельник, 26 ноября.

"На основании известных нам фактов мы считаем, что ничто не оправдывает использование Россией силы… призываем Россию и Украину проявить максимальную сдержанность и предотвратить военную эскалацию ", - сказано в документе.

Кроме того, МИД Франции обвинил Россию в нарушении положений международного права в связи с аннексией Крыма РФ. Париж также потребовал "в кратчайшие сроки освободить украинских моряков и вернуть Украине задержанные суда".

"Меры проверки судов, введенные Россией весной 2018 года, сказываются на морских перевозках и работе украинских портов. Мы призываем Россию соблюдать принципы свободного прохода судов через Керченский пролив и навигации в акватории Азовского моря", – отметили во французском ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с действиями Украины в Керченском проливе 25 ноября.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Франция, Керченский пролив, Азовское море, моряки, МИД, моряк, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Эриг    26.11.2018, 16:01
Оценка:  0
Эриг
Путин дешевый клоун и примитивный жлоб. Путин представляет интересы бомжей и грязных ублюдков, как и он сам. Если это кого-то оскорбляет, то заслужено, но таковы факты, без преувеличений.
Палтус    26.11.2018, 15:51
Оценка:  +1
Палтус
Не вижу для себя возможным. К путину нулевая терпимость. Путин ублюдок, свинья и преступник.
Эриг    26.11.2018, 15:57
Оценка:  0
Эриг
Надеюсь однажды вся кремлевская путинская мразь, будет болтаться на виселице вверх ногами.
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