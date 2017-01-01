ЕС расширяет санкционный список по "выборам" в "ЛДНР"

Список будет утвержден в ближайшие дни. К пяти фамилиям, которые планировались изначально, добавят еще четыре.

ЕС введет санкции против причастных к "выборам" на Донбассе Getty Images

Европейский союз намерен добавить в санкционный список пять человек, причастных к проведению псевдо-выборов в "ЛНР" и "ДНР". Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"ЕС, вероятно, добавит еще четыре человек в свой список санкций из-за так называемых выборов на Донбассе. Пять человек предполагалось изначально, поэтому сейчас в целом девять человек", - отметил Йозвяк.

Он добавил, что список должен быть утвержден в ближайшие недели.

"Это не имеет ничего общего с последними событиями в Азовском море и Керченском проливе", - пояснил журналист.

Напомним, "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" прошли 11 ноября. При этом Украина отказалась признать результаты голосования. Нелегитимными их назвали также в ЕС и США. В Москве проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом заявлял полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

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