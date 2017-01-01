Конфликт в Черном море: Берлин предложил посредничество

В Германии выразили готовность стать посредником между Украиной и РФ, чтобы конфликт в Черном море не превратился в серьезный кризис.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин может стать посредником между Москвой и Киевом при решении конфликта в Керченском проливе. Об этом он заявил в понедельник, 26 ноября, на пресс-конференции в Мадриде, сообщает РИА Новости.

"Мы дали понять обеим сторонам, что призываем их придерживаться сдержанной позиции, и, если будет необходимо, мы выступим посредником, чтобы этот конфликт не превратился в серьезный кризис", - заявил Маас.

При этом ситуацию в Азове он назвал "очень беспокойной".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко также выразила обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе и пообещала сделать все для деэскалации конфликта.

Также в НАТО и ЕС сделали заявление по конфликту на Азове..

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet