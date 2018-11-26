Сенцов восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно - адвокат

Украинца вывозили в больницу, у него есть изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет - врачи сказать не могут.

Сенцов на обследовании в больнице во время голодовки Радио Свобода

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов восстанавливается после длительной голодовки, но она не прошла бесследно. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил адвокат украинца Дмитрий Динзе в Facebook.

"Олег Сенцов передает всем большой привет. Особенно Саше Кольченко. Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него есть изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет - врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье - не известно", - написал защитник в соцсети.

По его словам, Сенцов с ноября не получает Новую газету, очень переживает, что не может ее прочитать.

"Олег активно работает над фильмом Номера. Сегодня проработали 4,5 часа, очень много материала отработали. Вот такие новости", - резюмировал адвокат.

Ранее Олег Сенцов написал письмо о своем состоянии после голодовки, в котором рассказал, что чувствует себя намного лучше, чем месяц назад.

Также в РФ заявляли, что украинский заключенный Олег Сенцов находится под присмотром медиков.

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