Совбез ООН проводит экстренное заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание по ситуации в Украине, связанное с последним конфликтом в Черном море.

Совет Безопасности ООН вечером в понедельник, 26 ноября, проводит экстренное заседание по ситуации в Украине, связанное с последним развитием событий в Черном и Азовском морях. Обсуждения проходят в открытом формате и транслируются в режиме онлайн на официальном сайте ООН.

Ожидается, что в ходе обсуждений в понедельник перед членами Совбеза ООН выступит также украинская делегация.

Накануне Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обострения ситуации в Азовском море.

Вскоре постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила в Twitter, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море состоится 26 ноября.

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