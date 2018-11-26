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Совбез ООН проводит экстренное заседание по Украине

Комментариев: 1
Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание по ситуации в Украине, связанное с последним конфликтом в Черном море.

Совет Безопасности ООН вечером в понедельник, 26 ноября, проводит экстренное заседание по ситуации в Украине, связанное с последним развитием событий в Черном и Азовском морях. Обсуждения проходят в открытом формате и транслируются в режиме онлайн на официальном сайте ООН.

Ожидается, что в ходе обсуждений в понедельник перед членами Совбеза ООН выступит также украинская делегация.

Накануне Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обострения ситуации в Азовском море.

Вскоре постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила в Twitter, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море состоится 26 ноября.

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Теги: конфликт, ООН, Черное море, Керченский пролив, видео, онлайн, заседание, онлайн трансляция, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    26.11.2018, 19:31
Оценка:  -2
fkrfyfan
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