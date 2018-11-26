Совбез ООН отклонил повестку России по Азову

Россия предлагала рассмотреть "Нарушение границ Российской Федерации" из-за ситуации в Азовском море.

Члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, не приняли российскую повестку заседания по конфликту с Украиной из-за инцидента в Керченском проливе.

Четверо членов Совбеза проголосовали за повестку, семеро - против, четверо воздержались.

"Предварительная повестка не принята. Она не смогла набрать необходимого числа голосов", - заявил председатель СБ ООН.

Повесткой срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, запрошенного Россией, было "Нарушение границ Российской Федерации".

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США и их европейские союзники в Совбезе ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и заявляют о поддержке суверенитета Украины.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность этим инцидентом, который является опасной эскалацией и нарушением международного права", - заявила американский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах, распространяющихся на ее территориальные воды", - сказала Хейли.

Она также назвала российские действия провокацией.

Хэйли отметила, что делает такое заявление не только от имени США, но и представленных в СБ ООН Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.

Далее Совбез ООН должен рассмотреть повестку, предложенную Украиной по данной проблематике.

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