В Австрии остановились все поезда

В Австрии в понедельник, 26 ноября, остановились все поезда в связи с двухчасовой забастовкой железнодорожников.

В Австрии все поезда остановились на два часа YouTube

В Австрии в понедельник, 26 ноября, остановились все поезда из-за двухчасовой забастовки железнодорожников, которая в итоге коснулась 100 тысяч путешественников в Европе. Об этом сообщает Reuters.

В частности, австрийский профсоюз железнодорожников объявил "предупредительный удар", чтобы усилить позиции по своим требованиям в ежегодных переговорах о выплате заработной платы.

В то же время австрийская национальная железнодорожная компания OBB незадолго до начала забастовки сообщила, что, поскольку профсоюз не сообщил, каких именно направлений коснется забастовка, все они будут закрыты, в том числе для поездов, прибывающих из других стран.

"Союз до сих пор не сообщил о нарушениях в работе линий. Поэтому, из соображений операционной безопасности, OBB временно закрыл железнодорожный транспорт по всей Австрии в 12:00", - отметили в компании.

Как известно, Австрия является важным центром европейских железных дорог. Таким образом, забастовка затронула поезда из Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии и Чехии.

Ранее в итальянских больницах отсрочили тысячи операций из-за 24-часовой забастовки 120 тысяч врачей и ветеринаров.

Также сообщалось, что работники логистических центров американского интернет-сервиса Amazon в Германии и Испании в "черную пятницу" устроили забастовку, требуя улучшения условий труда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet