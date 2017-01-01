Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство Хашукджи: турецкая полиция обыскала виллы

Комментариев: 0
Обыски прошли в двух виллах на северо-западе Турции. Следователи искали останки тела журналиста Джамаля Хашукджи.
Полиция обыскала виллы
Полиция обыскала виллы

Турецкая полиция в понедельник, 26 ноября, обыскала две виллы на северо-западе Турции в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает AP со ссылкой на губернатора провинции Муаммера Эррола.

Отмечается, что турецкая полиция со служебными собаками провела обыски в двух близлежащих виллах на северо-западе Турции, в провинции Ялова.

По данным турецкого информагентства Anadolu, криминалисты вместе с другими следователями окружили одну из вилл возле города Термал, но позже расширили обыск до соседней виллы.

По информации турецких СМИ, следователи искали останки тела Хашукджи.

Ранее Франция наложила санкции на 18 саудитов за убийство Джамаля Хашукджи.

Появились новые подробности убийства журналиста Хашукджи

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, Турция, журналист, обыск, убийство, обыски
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь